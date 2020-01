Babynieuws: DierenPark Amersfoort in blijde verwachting van jong olifantje

De dracht van 22 maanden zit er bijna op voor de Aziatische olifant Indra. ,,Met zo’n grote olifant is het lastig om aan de buitenkant te zien dat er een jong in de buik zit, ondanks dat zo’n kleine reus wel tachtig kilo kan wegen”, legt dierenverzorger Richard van Sluis uit. Meerdere tests hebben het vermoeden bevestigd: Indra is drachtig. De dierentuin houdt de zwangere olifant goed in de gaten en ziet dat het erg goed gaat met Indra.

Het is niet de eerste keer dat olifant Indra moeder wordt. ,,Bijna drie jaar geleden is haar jongste dochter Yunha geboren; die krijgt er nu een broertje of zusje bij”, aldus Van Sluis. ,,Wij zijn erg benieuwd hoe zij en de andere jonge olifant in onze kudde gaan reageren op deze kleine.” Naar verwachting is het jonge olifantje begin maart te bewonderen in het park. De bevalling is op de voet te volgen via de webcams van DierenPark Amersfoort.