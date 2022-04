Ballonfiësta Barneveld gaat deze zomer tóch door: kaartjes duurder

Ballon­fiësta baalt van ‘onrecht­vaar­di­ge regels’: met een mondkapje in de bus mag wél

De zon nodigt al wekenlang uit tot zweven in een luchtballon. Het had zelfs het beste ballonvaartseizoen in jaren kunnen zijn. Maar corona besliste anders. Of beter gezegd: de overheid. Ook het Ballonfiëtsa in Barneveld gaat niet door. ,,Publiek is welkom, horeca geen probleem, maar niemand mag mee omhoog.’’

29 juni