Barneveld doet bierfietsen in de ban: ‘Leidt regelmatig tot overlast’

Nijkerk krijgt eigen cadeaubon: nu nog makkelij­ker om lokale onderne­mers te steunen

Nog inspiratie nodig voor een Sinterklaas- of kerstcadeau, en is het belangrijk om daarbij lokale ondernemers te steunen? Nijkerkers die nog op zoek zijn naar een cadeau krijgen er een optie bij: een geheel Nijkerkse cadeaubon. De bon is dan ook alleen bij winkels in de gemeente te besteden.

27 november