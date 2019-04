Barneveld wil lessen trekken uit zandaffaire Vink

column Hopelijk zijn er voldoende cultuurop­ti­mis­ten

8:01 ‘We zoeken 500 cultuuroptimisten en dan kan We Are Public van start in Amersfoort’. Ik zie deze oproep langskomen op Facebook. Het maakt mij nieuwsgierig. Cultuuroptimist. Alleen het woord zorgt al voor een vrolijk gevoel. Er zit iets van verwachting in. Creativiteit. Positiviteit.