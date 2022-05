Barneveld zoekt ruimte om 300 asielzoekers te huisvesten: ‘We willen verantwoordelijkheid nemen’

Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) is dringend op zoek naar ruimte om duizenden asielzoekers te huisvesten. ,,Er zijn voor 1 juli 2022 nog ruim 7.000 opvangplaatsen nodig om aan de capaciteitsopgave van 42.000 plaatsen te voldoen. Deze opgave is nog zonder de vluchtelingen uit Oekraïne", schetst de gemeente in een persbericht.

Of er al potentiële locaties in beeld zijn, is nog onduidelijk. Zeker is dat de opvang op korte termijn moet openen, zodra de gemeenteraad akkoord is. Het is de bedoeling dat het azc met plek voor 300 mensen, vijf jaar lang in gebruik is.