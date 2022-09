Barnevelds Paradijsorgel pronkt in Nationaal Orgelmuseum: ‘Mogen best wat trotser zijn’

Hij klinkt als een klok, Het Paradijsorgel in de Oude Kerk in Barneveld. En tot eind dit jaar ziet hij er ook nog eens uit om door een ringetje te halen. Het 250 jaar oude instrument vertegenwoordigt de provincie Gelderland op een aquarellententoonstelling, die tot eind dit jaar in het Nationaal Orgelmuseum in Elburg te zien is.

Twaalf grote schilderijen tonen twaalf Nederlandse orgels, uit elke provincie één. De expositie, die eerder in de Sint Joriskerk in Amersfoort te bezichtigen was, geeft volgens de maker, aquarellist Marco Boer uit Hendrik-Ido-Ambacht, een representatief beeld van de grote verscheidenheid aan historische orgels in Nederland.

,,Orgels behoren tot de rijke cultuurhistorie van ons land. In het buitenland gaan we graag op zoek naar cultureel erfgoed, in eigen land lopen we er meestal veel te vlug aan voorbij”, zegt Boer. ,,Nederlanders mogen best wat trotser zijn op al die juweeltjes van kerkgebouwen met hun mooie orgels en architectuur.”

Volledig scherm Het Paradijsorgel in de natuurgetrouwe weergave van kunstenaar Marco Boer. © Color Utrecht

De tentoonstelling presenteert onder andere orgels in Utrecht (het Bätz-orgel in de Domkerk), Kampen, Haarlem, Meppel, Bolsward en Den Bosch. De schilderijen zijn voorzien van een toelichting met wetenswaardigheden over de geschiedenis van het instrument en eventuele anekdotes.

Geen betere plek mogelijk

Het Paradijsorgel staat sinds 1765 in de Barneveldse kerk. Het was een geschenk van de baron op landgoed De Schaffelaar. Barneveld liep daarmee voorop. De meeste dorpskerken op de Veluwe hadden nog geen orgel voor de begeleiding van de gemeentezang. Lucas Willem baron van Essen, ambtsjonker in Barneveld en lid van de kerkelijke gemeente, wist dat de Barnevelders graag een orgel in de kerk wilden. Hij heeft het toen op zijn kosten laten plaatsen.

De expositie met de orgels uit Barneveld en Utrecht deed eerder behalve Amersfoort ook Dordrecht, Goes en Haarlem aan. Boer is ,,erg blij” dat het Nationaal Orgelmuseum zijn serie tentoon wil stellen. ,,In een prachtig gebouw, een middeleeuws stadskasteel, dat speciaal en alleen bedoeld is om kunst of voorwerpen rondom het pijporgel te tonen. Een betere plek had ik me niet kunnen wensen.”