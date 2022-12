Barneveldse asielzoekers worden verplaatst naar Rheden, waar ze in schepen worden opgevangen

De ruim 80 asielzoekers die sinds 21 september in vakantiepark Ackersate in Voorthuizen onderdak kregen, worden overgeplaatst naar de crisisnoodopvang in de gemeente Rheden. Vanaf 22 of 23 december zal de gehele groep in de plaats Dieren opgevangen worden op twee schepen.