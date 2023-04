BBB komt op eigen houtje met voorstel om onderhandeling in provincie Utrecht vlot te trekken

indebuurt.nl Schip ahoy! Pak de fiets, je kan vanaf deze dag weer met de Fietsboot mee

De Fietsboot Eemlijn is een tijdje op vakantie geweest in een scheepswerf in Vreeswijk. Na een grote schoonmaakbeurt en een likje verf is de boot weer klaar voor actie. Vanaf zaterdag 15 april kun je weer meevaren.