Bedrijf van Remco (25) en Roland (27) bestaat pas drie jaar, maar ze zitten nu al aan tafel met het ministerie

Eén boeket zullen ze nooit vergeten bij deze 100-jarige Amersfoort­se bloemen­zaak: ‘Die voor Máxima!’

In honderd jaar zijn er ontelbaar veel gedenkwaardige bloemen, rouwstukken en bruidsboeketten over de toonbank gegaan. Dat moet ook wel, want anders had Quino Bloembinders nooit haar jubileum kunnen vieren. Toch zal één boeket nooit vergeten worden. ,,Die voor voor Koningin Máxima. Zo'n kans krijg je maar één keer.”

24 november