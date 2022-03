Belastingontduiking en onterechte coronasteun: Hoevelaker (41) betrokken bij groot fraudeschandaal

De politie, FIOD en Arbeidsinspectie organiseerden maandag een actiedag om de fraudeurs op te sporen. In totaal zijn vijf mensen opgepakt en zijn 22 panden binnengevallen. Zeven daarvan zijn in beslag genomen omdat er sprake was van hypotheekfraude of witwassen. Verder zijn onder andere voertuigen, grote sommen contant geld en computers in beslag genomen.

De politie heeft in totaal elf panden doorzocht in Hoevelaken, Houten, Luxemburg, Brunssum, Heerlen, Tilburg, Maastricht, Eindhoven en Weert. Zes panden zijn in beslag genomen vanwege hypotheekfraude of witwassen. De politie heeft nog meer verdachten op het oog die mogelijk later worden aangehouden.

Sommige verdachten werkten bij een landelijk hypotheekbemiddelaarskantoor. Daar werden onder andere valse loonstroken en werkgeversverklaringen verkocht waarmee hypotheken en huurcontracten werden geregeld.

Coronasteun

De FIOD is vijf panden binnengevallen en hield een 41-jarige aandeelhouder en bestuurder van meerdere bedrijven aan. Hij zou geen loonheffingen betaald hebben, waardoor een belastingschuld van meerdere miljoenen euro’s ontstaan is. Hij wordt samen met een 46-jarige vrouw ook verdacht van witwassen.

De Arbeidsinspectie heeft zes panden doorzocht en legde beslag op een gebouw en bankrekeningen in binnen- en buitenland. Drie bedrijven zouden een half miljoen aan coronasteun hebben ontvangen, bedoeld om salarissen mee te betalen. Vermoedelijk is de coronasteun daar niet voor gebruikt.

In een pand in Lelystad, dat in het bezit is van één van de aangehouden verdachten, vonden handhavers arbeidsmigranten die er illegaal verblijven. Daarbij is mogelijk sprake van uitkeringsfraude.

