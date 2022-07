Beluister hier aflevering 3 van ‘Biblebelt’: Elk huis heeft zijn kruis

Eén persoon gewond bij mogelijk schietinci­dent in Bunschoten, agenten in kogelweren­de vesten aanwezig

De politie is zondagavond met spoed opgeroepen bij een mogelijk schietincident aan de Meerkoet in Bunschoten. Wat er precies is gebeurd, is niet duidelijk. Wel waren er meerdere agenten in kogelwerende vesten aanwezig.

24 juli