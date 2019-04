Ben (34) filmt Lionel Messi en andere sterren: ‘Ik heb een droombaan’

In zijn woning in de Amersfoortse wijk Vathorst is het geen hogere wiskunde wat de grote passie van de Amersfoortse cameraman Ben de Graaf is. Aan de muur in zijn kantoor hangen filmposters van de klassieker Titanic, de Oscarwinnende film Green Book en de film die nog in de bioscoop moet verschijnen, de Lion King. Een bonte mix. ,,Ja, daar links had ik nog de filmposter van It willen hangen,” zegt De Graaf met een grote lach.