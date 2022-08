Benauwde situatie: Hilda en Bert zaten bijna een uur vast in warme stationslift

Het echtpaar Ruler uit Nijkerk was een dagje met de e-bikes aan het toeren in het plassengebied tussen Naarden en Loosdrecht. Op de terugweg wilden ze op station Baarn de trein pakken voor het laatste stukje terug naar huis. Maar dat duurde langer dan verwacht.

Het tweetal moest omhoog naar perron drie, maar de lift bleef op driekwart van de normale hoogte steken, zegt Hilda Ruler. ,,Geen beweging in te krijgen. Daar sta je dan.’’

Opwinden heeft geen zin

En dus zat het echtpaar vast. Na het drukken op de noodknop en een gesprek met de centrale, kwam een beveiliger ter plekke namens de NS. Maar het lukte hem niet om de deuren te openen. Ruler: ,,We waren niet bang, maar het was wel warm in de lift. Maar goed dat het niet gisteren is gebeurd. En je opwinden heeft geen zin. Dan zeggen wij altijd: we hebben elkaar nog.’’

De door de beveiliger gealarmeerde brandweer wist wel van wanten en kon de deuren loskrijgen en het echtpaar binnen korte tijd bevrijden. Het was een klein uur stikbenauwd geweest in de lift, aldus Hilda, maar nu konden ze eruit klimmen en de brandweer tilde de fietsen door de opening. om daarna flesjes bronwater te presenteren.

Volledig scherm De brandweer lukte het om de deuren open te krijgen. © Caspar Huurdeman

Geen trauma en meteen weer in de lift

Precies een uur later dan verwacht stapten Bert en Hilda Ruler alsnog in de trein richting Amersfoort. ,,Het is goedgekomen en we hebben geen trauma opgelopen. Sterker nog, bij station Vathorst moesten we weer met de fietsen in de lift.’’

Toch zijn ze van plan om de zaak uit te zoeken, want ze hebben begrepen dat in Baarn de liften vaker haperen. ,,Wij zijn nog gezonde zestigers, maar stel dat er iemand met een aandoening in die lift vast komt te zitten. Ze moeten dat probleem maar eens oplossen.’’

