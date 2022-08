Bende jonge overvallers rooft peperdure horloges: ‘Moeten van straat voordat er doden vallen’

Het stond zo mooi in folder, ‘uitzicht op het water’, maar bewoners kijken uit op metershoge begroeiing

De wervingsfolder van de makelaar was veelbelovend: ‘In welk appartement u ook woont, overal is er vrij uitzicht over het water’. Niet dus, ondervindt Wubbe Moorlag, bewoner van de Weteringkade in de Amersfoortse wijk Vathorst. Een groot deel van het jaar kijkt hij vanaf zijn balkon op eenhoog tegen metershoge elzen aan.

27 augustus