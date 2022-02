Bep is 94 en gaf jarenlang computerles aan ouderen: ‘Ze durfden het toetsenbord niet eens aan te raken’

Nog steeds is ze betrokken bij SeniorWeb Nijkerk, de educatieve club die ze exact een kwart eeuw geleden heeft opgericht. ,,Het begon ermee dat ik met de vut ging. Als dank kreeg ik een oude computer mee, want op mijn werk gingen ze over op nieuwe modellen. Het was echt een bakbeest. Ik dacht niet dat ik er nog iets mee ging doen. Maar ik kreeg een nare darmziekte, waardoor ik een paar jaar aan huis was gebonden. Toen heb ik dat bakbeest aangezet, zodat ik in contact zou blijven met de buitenwereld.’’