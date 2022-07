Bermen en perken die vol in bloei stonden per ongeluk kaalgemaaid in Barneveld: ‘Fout gemaakt’

Enkele bermen met bloeiende bloemen in Barneveld zijn dit voorjaar ‘zomaar’ gemaaid. Tot afschuw van inwoners, die daarover alarm sloegen. Het was inderdaad een foutje, erkent de gemeente nu.

In onder andere de wijk Holzenbosch, aan de Tromplaan in Voorthuizen en de wijk Veller in Barneveld zijn ‘vol in bloei staande bermen en perken volledig kaalgemaaid’, zo stelt de partij Lokaal Belang op basis van gesprekken met inwoners. De partij stelde het college eind mei al vragen over de bloemenkwestie.

Nu meldt het college: ‘Dat was niet de bedoeling.’ Er is inderdaad een fout gemaakt. Aan de Holzenboschlaan stonden bollen in bloei die de aannemer ‘op eigen inzicht’ meteen meenam bij het maaien van een ander gedeelte. Aan de Tromplaan ging het fout doordat op de kaart van de aannemer niet was vermeld dat er ook kruiden stonden. Die hadden pas later gemaaid moeten worden, maar dat was de maaier niet duidelijk.

Maaien niet altijd fout

Het college voegt daar aan toe dat het niet altijd foute boel is als bloeiende bloemen gemaaid worden. Soms wordt dat bewust gedaan, omdat het de biodiversiteit bevordert en ervoor zorgt dat juist in de zomermaanden, als de insecten bloemen het hardst nodig hebben, uitbundige bloei is. Dat is dan weer goed voor de biodiversiteit.

Soms wordt ook puur vanwege de verkeersveiligheid gemaaid, maar dat gebeurt vooral in het buitengebied. Daar wordt de eerste meter langs de weg altijd twee keer per jaar gemaaid. De gemeente belooft nu maaisessies voortaan (duidelijker) aan te kondigen aan inwoners.

