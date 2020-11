Bert laat zelfs de chagrijnigste klanten van het tankstation stralen: ‘Ik wil mensen leren genieten van het leven’

Deze Amersfoort­se bussen gaan in 2021 minder vaak rijden

13 november In het nieuwe jaar moeten reizigers in de Amersfoortse regio rekening houden met bussen die minder vaak rijden en buslijnen die worden ingekort. Vanaf 3 januari gaat de nieuwe dienstregeling, die wel tijdelijk is, in. Wat zijn de belangrijkste veranderingen?