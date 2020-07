Bestelbus en personenwagen botsen op elkaar bij Nijkerk

Pak hardrij­ders in de Soester polder aan, eist Gemeentebe­lan­gen: ‘Iedereen houdt zijn hard vast’

15:34 Er wordt te hard gereden op de wegen in de Soester polder, is een klacht van Gemeentebelangen Groen Soest. De partij tekende klachten op over hardrijders op de Peter van den Breemerweg en de A.P. Hilhorstweg. Beide wegen zijn populaire sluiproutes naar Amersfoort.