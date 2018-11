Bestelbus rijdt sloot in bij Nijkerk

Stalbrand hakt erin bij boer en burger: ‘Elke stalbrand is er één te veel’

7:58 In de Gelderse Vallei en, in mindere mate, de regio Eemland woedden meer stalbranden dan de sector en de samenleving lief is. Getroffen (pluim)veehoud- ers kampen jaren later vaak nog met de gevolgen.