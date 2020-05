Bestuurder bekneld bij botsing in Nijkerk

Hart-voor-de-zorgsokken vliegen de deur uit: opbrengst is voor mondkapjes voor zorgperso­neel

14:38 Het Nijkerkse sokkenmerk Sock my Feet is een actie begonnen waarbij klanten zorgmedewerkers speciale sokken cadeau kunnen doen. De opbrengst besteedt het bedrijf aan de aanschaf van mondkapjes. In enkele weken tijd konden vijfduizend mondkapjes worden gedoneerd aan tien zorginstellingen.