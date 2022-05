Bestuurder quad raakt gewond na botsing tegen auto

Welke vader krijgt binnenkort een gestolen cadeau? Winkelier: ‘Breng die motor terug, hij is zeldzaam’

Krijg je volgende maand voor Vaderdag een geinige motor (miniformaat) cadeau? Dikke kans dat hij gestolen is uit Primera in Nijkerk. ,,Hij stond op de Vaderdagtafel en na twee dagen was hij weg. Dus zie je hem staan of krijg je hem cadeau: hij is gestolen.”

25 mei