Bestuurder ramt twee geparkeerde auto's, slaat over de kop en zet het snel op een lopen

Oeps, drukfoutje! Leden Pro’98 staan plots onder ‘CDA’ op kandidaten­lijst, nu krijgt iedereen een nieuwe

Iedereen in Barneveld moet de per post gekregen kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen bij het oud papier gooien. Er komt een nieuwe aan, want op de verstuurde lijst staan er namen verwisseld.

11 maart