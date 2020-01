Beveiliger aangereden in Nijkerk: drugsrijder (24) uit Amersfoort aangehouden

Veel vernielin­gen en brandjes in Amersfoort, burgemees­ter noemt jaarwisse­ling rommelig

1 januari De jaarwisseling is in de regio Amersfoort zonder ernstige incidenten of rellen verlopen. Er hebben zich wel talrijke vernielingen en branden voorgedaan. Burgemeester Bolsius, die zelf tijdens oud&nieuw poolshoogte nam op diverse locaties in Amersfoort, spreekt van een rommelige jaarwisseling.