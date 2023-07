Bewoners in Vathorst klagen al langer over scooters, politie deelt bekeuringen uit

vakantieoorden In clubhuis Ingeborg verbleven de dames van het Jonge Vrouwen Gilde, Louki (81) is nog steeds lid

In de loop van de vorige eeuw leerde de Nederlander iets nieuws: met vakantie gaan. De vakanties waren aanvankelijk kort en dicht bij huis. Deel 1 van een serie over vakantieoorden: Clubhuis Ingeborg in Oud-Leusden.