Bewoners maakten zélf plan voor facelift van complex, maar door tekort aan ambtenaren is het nu onbetaalbaar

Bijna klaar: zo worden vanaf maandag 300 extra vluchtelin­gen opgevangen bij het azc in Amersfoort

Driehonderd extra vluchtelingen worden vanaf volgende week opgevangen bij het asielzoekerscentrum in Amersfoort. Een verdubbeling, want in totaal verblijven er daarmee vanaf de Kerst zeshonderd asielzoekers aan de Barchman Wuytierslaan.

12 december