Bewoners uiten opnieuw ongenoegen over subsidie voor blaashal in Bergkwartier: ‘Onzinnig en onnodig’

De helft van de straat kreeg glasvezel, maar Robert (38) en zijn buren moeten het al jaren zonder doen

Netflixen of vergaderen via Teams? Anno 2022 is het voor iedereen de gewoonste zaak van de wereld. Behalve dan voor Robert Hilhorst (38) en zijn veertien buren. Want ondanks grootse plannen, ligt er na jaren nog steeds geen glasvezel in hun straat. ,,Verandering komt er niet. Dat is spijtig.”

4 november