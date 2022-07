Bier, feestmuziek en een heuse hottub: zo voeren boeren actie voor het hoofdkantoor van Boni in Nijkerk

Gluren bij de Buren 2022 in Amersfoort: ‘De hele straat is een festival’

Van Vathorst tot Bergkwartier en van musicalsterren in de dop tot balletdansers: op 124 locaties in heel Amersfoort staat zondag 3 juli weer Gluren bij de Buren gepland. Marcel Kamphuis, communicatiemedewerker van Gluren bij de Buren, vertelt wat we te zien en te horen krijgen.

1 juli