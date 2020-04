Biertje?! Spakenburg verkoopt kantinevoorraad onder de leden

,,Het is zonde om straks alles weg te doen wanneer de houdbaarheidsdatum is overschreden of bijna overschreden’’, zegt penningmeester Bert Beekhuis van Spakenburg, dat vanwege de coronacrisis geen toegang heeft tot het sportpark. ,,Dan kun je het beter onder de leden verkopen. Niet dat we het verlies hiermee kunnen compenseren, want je pakt alleen de kostprijs terug. Maar daar gaat het niet om. We willen niet alles ongebruikt wegdoen.’’

Enorme omzet

Maandag zijn de ‘Blauwen’ begonnen met de verkoop, vrijdag, zaterdag en dinsdag is er opnieuw gelegenheid om iets uit de voorraad te kopen. Wat Spakenburg eraan verdient, is een fractie van wat de club deze maanden zou innen. Beekhuis: ,,Vanaf het moment dat de crisis uitbrak tot 1 juni zouden we een bedrag van ongeveer twee ton verdienen aan kantine-inkomsten. Neem alleen al de derby (Spakenburg – IJsselmeervogels, red.) die afgelopen zaterdag gespeeld had moeten worden. Dan draai je een enorme omzet. Plus enkele grote evenementen in mei.’’

Na Eemdijk is Spakenburg de tweede voetbalclub in de regio die de voorraad verkoopt. ,,We hebben appjes onder de leden verstuurd om door te geven dat we de voorraad wilden verkopen’’, aldus penningmeester Dick Veldhuizen van Eemdijk. ,,Vrijwilligers hebben het bier rondgebracht. We hebben er niks aan verdiend. Daar is het ons niet om te doen. Het zou zonde zijn als we in juni al het bier en frisdrank moeten weggooien. Op deze manier kunnen de leden een biertje drinken van de club. Zo help je elkaar.’’