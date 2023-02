Bigbands uit Amersfoort en omgeving verzamelen zich voor benefietconcert voor Stichting Het Vergeten Kind

Het idee voor het concert is geboren na het Glazen Huis van 3FM Serious Request dat van 18 tot 24 december in Amersfoort stond. Voor de actie werd de New Manhattan Bigband gevraagd om de dj’s elke ochtend wakker te spelen tussen 05.00 en 06.00 uur. ,,Helaas vielen de plannen in het water door de weersomstandigheden en coronabesmetting van twee dj’s”, vertelt Ton Bosman van de New Manhattan Bigband. Uiteindelijk heeft alleen een bevriende band, The Rock City Horns, een ochtendje kunnen spelen.

,,We kregen er allemaal zoveel goede energie van, dat we het heel jammer vonden dat we niet meer konden doen om een steentje bij te dragen. Daarom gingen we nadenken over hoe we nog meer iets konden betekenen voor Stichting Het Vergeten Kind.”

Hij benaderde samen met zijn medemuzikanten de andere bigbands uit de regio, die hij eerder ook al had opgetrommeld voor het Glazen Huis, en organiseerde het concert. Ook kregen ze hulp van 3FM Serious Request en zet poppodium Fluor om de actie te steunen haar deuren open gratis open voor de muzikanten.

Special guest

Bij het concert hoor je muziek van de Amersfoortse New Manhattan Bigband en Rock City Horns. Uit Leusden komt de Later als je Big Band en uit Hoevelaken de Blue Basement Big Band. Elke band speelt zo’n drie kwartier. Tussen elke bandwissel zal vanuit de zaal muziek klinken van The Blue Suspenders. Amersfoorters kunnen de muzikanten al kennen van hun optredens in winkelstraten, op grachten, pleinen en terrassen in de binnenstad.

,,We zijn ook heel trots op onze special guest: de Amersfoortse Danique Kos. Zij bespeelde het slagwerk in onze band, maar heeft er nu een carrière uit gemaakt”, vertelt Bosman. Daarmee komen onder andere de genres pop, funk, jazz, soul, latin en rock aan bod; dus er is voor elke muziekliefhebber wel wat.”

Het optreden begint om 19.30 uur in poppodium Fluor in Amersfoort. Een kaartje kost 16,50 euro en de totale opbrengst gaat naar Stichting Het Vergeten Kind.

