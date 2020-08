Bij Brigitte (45) uit Nijkerk glibberde er opeens een slang over de vloer: ‘Dacht dat het een grapje was’

Woede om ‘levensge­vaar­lij­ke’ actie: ‘Hele monumenta­le poort had in de fik kunnen gaan’

21 augustus Het had weinig gescheeld of een paar jongens hadden de monumentale Kamperbinnenpoort onlangs in brand gestoken, zegt goud- en zilversmid Max Meijer van het daar gevestigde Jewels Forever. Nu hij de bewakingsbeelden heeft, doet hij aangifte van brandstichting.