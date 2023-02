Bij het Farel College debatteren 300 middelbare scholieren tijdens een Model United Nations

Ruim driehonderd leerlingen komen naar Amersfoort voor een weekend vol met debatten. Ze doen mee aan FAMUN, een modelversie van de United Nations opgezet door het Farel College. Tijdens FAMUN debatteren ze over onderwerpen die uit de agenda van de United Nations komen. Denk aan een cyberaanval op de NATO, de nucleaire dreiging van de oorlogen, het recht op abortus en het bestrijden van de wereldhonger. En dat allemaal in het Engels.

Elk klaslokaal een comité

“Het weekend start met een speech die de leerlingen namens hun eigen comité houden”, vertelt mede-organisator Wisse. “Ze zijn vanaf dat moment vertegenwoordigers van bijvoorbeeld het UNESCO, de NATO of WHO. Daarna gaat het debat beginnen. Elke student moet opkomen voor het land waar ze voor staan, en dat is altijd een land waar ze zelf niet vandaan komen.” De studenten nemen het debat zeer serieus. “Hoe meer onderzoek je doet, hoe beter je in je schoenen staat”, vertelt kandidaat Linde Grimm.

Flinke voorbereiding

Linde Grimm is een van de studenten die meedoet. Ze zit in 6 VWO en vertegenwoordigt Frankrijk tijdens het debat als lid van de WHO. “Het was een flinke voorbereiding”, vertelt Linde. “Je moet veel onderzoek doen naar de standpunten van een land.” Voor het debat begint, onderzoekt Linde hoe Frankrijk zich inzet om de hongersnood tegen te gaan. En hoe denken ze over het voorkomen van epidemieën zoals COVID-19? “Het is vooral veel uitzoekwerk. Ik heb nog nooit eerder zoveel overheidswebsites van Frankrijk bezocht.”

Waarom

Het rollenspel is een goede oefening in debatteren. “De studenten die hieraan mee doen, nemen zo de eerste stap richting de politiek”, vertelt Wisse. “Ik doe mee omdat ik uit mijn comfort zone wil stappen”, voegt Linde toe. “Ik weet nog niet of ik iets in de politiek wil doen. Dat hangt een beetje van dit weekend af.”

De winnaar

Uiteindelijk beoordeelt een jury het debat en kiest een winnaar. “Iedereen die meedoet, krijgt sowieso een prijs”, vertelt Wisse. “We verkiezen ook een student die het meest uitblinkt, die krijgt op de slotceremonie een certificaat.”

