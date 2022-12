Bijna klaar: zo worden vanaf maandag 300 extra vluchtelingen opgevangen bij het azc in Amersfoort

Vijf woningen in Baarn ontruimd vanwege gaslek, één bewoonster bijna over het hoofd gezien

Vijf woningen in Baarn moesten woensdagochtend ontruimd worden vanwege een gaslek. Eén bewoonster werd bijna over het hoofd gezien vanwege een kapotte deurbel. Later werd ook zij geëvacueerd.

7 december