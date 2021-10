Bijna tienduizend kippen geruimd vanwege mogelijke vogelgriep bij pluimveebedrijf in Barneveld

Uitgebrand café in Soest was net anderhalf jaar geleden helemaal verbouwd: ‘Dit is een drama’

26 oktober Exploitant Edwin Presser en pandeigenaar Vincent van der Wardt staan dinsdagmiddag op de Molenstraat in Soest machteloos toe te kijken bij het blussen van de brand in café d‘Oude Enghe. ,,Anderhalf jaar geleden ben ik hier begonnen, had alles net verbouwd’’, zegt Presser mismoedig. De brandschade in het vooroorlogse pand is enorm, schat Van der Wardt.