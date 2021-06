Bijstandstoeslag van Rob (59) en Ingeborg (64) flink gekort: ‘170 euro minder is niet ‘iets’ lager’

Ingeborg Hoogstad (64) zit er opgeruimd bij in haar bescheiden woonkamer van een seniorencomplex. Nooit zou ze willen dat aan haar te zien is dat ze langdurig in de bijstand zit. Ze voelt een stigma. ,,Het stempel dat ik door de gemeente krijg opgedrukt is enorm. Bijna alsof je crimineel bent en met je hand illegaal in de kassa graait. Maar als je na je 55ste werkloos raakt, zie dan nog maar eens aan het werk te komen.’’