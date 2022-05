Bijzonder! Zeldzame bedreigde halfaapjes geboren in DierenPark Amersfoort

In DierenPark Amersfoort is een kleine plompe lori-tweeling geboren. Een primeur voor het dierenpark. Deze zeldzame halfaapjes leven in het wild voornamelijk in Vietnam en Laos. ,,Het gaat goed met de nachtaapjes”, vertelt dierverzorger Christel Broekman. Het geslacht van de jongen is nog niet bekend.