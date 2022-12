‘Bijzondere’ maatregel al ten einde: Amersfoort plaatst statushouders sneller dan gedacht in sociale woningen

Dat betekent dat vanaf vandaag alle sociale huurwoningen via Woningnet weer beschikbaar zijn voor alle woningzoekenden. Dat is een week sneller dan gedacht.

De gemeente Amersfoort wilde met de nieuwe maatregel de doorstroom in de overvolle asielzoekerscentra, zoals die in Ter Apel, te bevorderen. Op die plekken verblijven nu ‘onbedoeld’ Amersfoortse statushouders, terwijl zij eigenlijk een woonplek in de stad zouden moeten krijgen.

Dat deze groep in gemeenten een woonplek krijgen, werd in augustus van dit jaar vastgelegd in het zogenoemde Bestuursakkoord. Daarin staat onder andere dat gemeenten in de tweede helft van 2022 meer dan 20.000 statushouders van een woning moeten voorzien.

Meer woningen voor alle inwoners

Astrid Janssen, wethouder Wonen, gaf bij de start van de tijdelijke voorrang aan dat de maatregel ‘bijzonder’ was. ,,Maar het was nodig om de druk op de vluchtelingenopvang zoals in Ter Apel snel te verminderen. Tegelijkertijd werken we samen met de partners in de stad continu aan meer woningen voor alle inwoners. Door nieuwbouw of verbouw van panden, tijdelijke woonprojecten en manieren om doorstroming op de woningmarkt te bevorderen.”

Uiteindelijk is het proces een week eerder afgerond en waren er 50 woningen voor statushouders nodig. In de afgelopen vijf weken zijn er twee woningen ingezet voor inwoners in een noodsituatie. Verder waren er onvoldoende oudere statushouders voor de beschikbare seniorenwoningen. Deze zijn daarom tussentijds vrijgegeven voor andere senioren die een woning zoeken.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.