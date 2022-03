Bijzondere melding voor brandweer in Nijkerk: kind zit vast in hekwerk

Gejuich bij winnaar D66, verbijste­ring bij VVD: zo stemde Amersfoort (en dit zijn de gevolgen)

,,Geweldig, een progressieve partij die durft te besturen wordt beloond!” Zo groot als de vreugde is bij winnaar D66 in Amersfoort, zo groot is de verbijstering bij de VVD, die twee van de zes zetels in rook ziet opgaan. Daarnaast komen er drie nieuwe partijen in de gemeenteraad, waaronder Partij voor de Dieren. Wat betekent deze uitslag?

17 maart