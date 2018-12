Bikeshop fietst kerstboom

Ook vervuiling in slootbo­dems bij Westdijk

11:52 In de bodems van sloten bij de Westdijk in Bunschoten zijn verhoogde concentraties chloride, sulfaat en bromide aangetroffen, blijkt uit de eerste resultaten van een onderzoek van het waterschap Vallei en Veluwe. De Westdijk is vervuild door thermisch gereinigde grond die werd gebruikt voor de dijkversterking.