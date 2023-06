Binnen één uur twee containers en een dixi in brand in Amersfoort

JONG Elleysha (19) heeft samen met haar moeder een kledingweb­shop: ‘We houden niet van standaard’

Ze werkt in de horeca én samen met haar moeder. De Amersfoortse Elleysha Lopez (19) is onlangs samen met haar moeder een webshop begonnen: House of Heaven Fashion. ,,We houden allebei enorm van boetiekjes.”