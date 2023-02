Binnenkijken bij Esther: 'Mijn stijl is een mix van Scandinavisch en vintage'

indebuurt.nlEsther heeft jarenlang in Soest gewoond, maar zocht na haar scheiding een bruisende plek in een fijne stad. Ze kwam in Amersfoort terecht en woont op loopafstand van het centrum. Wij mochten een kijkje nemen.

Esther is gek op interieur en dat is terug te zien in haar huis. “Mijn stijl omschrijf ik als Scandinavisch met een mix van vintage. In mijn huis staan zowel designeritems als vintage en IKEA door elkaar heen”, vertelt Esther. “Door de jaren heen heb ik alle pareltjes bij elkaar verzameld”.

Fijne omgeving

Tijdens de bezichtiging van dit huis werd Esther meteen enthousiast over de buitenruimte en de locatie. “Ik kon kiezen uit meerdere appartementen binnen dit complex, maar dit was de enige met een tuin dus die keuze was snel gemaakt”, vertelt Esther. “De omgeving is heel fijn, net buiten de drukte van de stad, maar dichtbij genoeg om overal lopend heen te kunnen”.

Eigen bedrijf

Jarenlang heeft Esther samen met haar vader een eigen bedrijf in meubelaccessoires gerund. Het bedrijf is recent verkocht, maar je ziet de accessoires nog terug in haar huis. “De accessoires bestonden uit hand vervaardigde objecten van ijzerresten en staaldraad. Het ijzer wat we gebruiken was net niet recht, maar juist wiebelig en krom voor een stoer en speels effect”.

Klein maar fijn

“Mijn huis is niet groot, maar precies groot genoeg voor mij alleen”, vertelt Esther. “Gelukkig heb ik ook nog een berging waar ik alle troep kwijt kan die nu niet binnen passen”. Esther heeft een zoon, maar die woont in Amerika. “Mijn zoon studeert International Business en tennist in Amerika”, vertelt Esther. “Binnenkort gaan we samen naar Lapland, daar heb ik heel veel zin in”.

Esthers tips

Esther heeft inmiddels heel wat ervaring met interieur en ze is al zo vaak verhuisd dat ze van elke ruimte wat moois kan maken. “Mijn grootste tip is ‘Hou het rustig’, less is more“. “Daarnaast is het goed om te focussen op tegenstellingen in stoffen en materialen, bijvoorbeeld met de bank, kussens en plaids. Een kleine spark kleur zoals ik heb gedaan met het gele krukje kan ook heel goed werken”.

Persoonlijke items

Volgens Esther maak je een huis pas echt helemaal af met persoonlijke items. “In mijn huis hangen schilderijen uit Sri Lanka met een bijzondere betekenis”, vertelt Esther. “Op de doeken die ik heb ingelijst staat ‘Het maakt niet uit hoe weinig je hebt, je hebt altijd genoeg om te delen’. Daarnaast hangt er ook een schilderij van een vriendin in haar huis en in de slaapkamer staat een antieke houten kast die ze jaren geleden heeft gekregen van haar zus en zwager.”

