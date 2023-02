Binnenkijken bij Hennie in Vathorst: 'Ons huis met een hond, vissen, vlinders, vogels en gifkikkers'

indebuurt.nlHennie woont samen met haar man in één van de oudste straten van Vathorst. Ze is vrijwilliger bij de Dierenambulance, en haar liefde voor dieren is ook in huis terug te vinden. Een greep van de beestjes in huis: een hond, gifkikkers, vissen, vogels en vlinders. Hoe dat eruit ziet? Kijk met ons mee!

Volledig scherm Hennie in haar huis in Vathorst.

Hennie is dol op dieren en dat is ook in huis terug te zien. “We hebben onze lieve hond Max. Dat is een sulletje, hij vindt alles wel goed”, vertelt Hennie. “Daarnaast hebben we Pino, onze vogel, vissen, gifkikkers en ook in de decoratie zie je veel dieren terug”. “Dieren brengen gezelligheid in huis en ze horen hier nu eenmaal”.

Eerste bewoners

Hennie was in 2004 samen met haar gezin een van de eerste bewoners van de nieuwbouwwijk Vathorst. “Langzaam zijn er allerlei huizen en wijken bijgekomen. We zagen hoe ze alles hebben opgebouwd”, vertelt Hennie. Voor haar zoon en dochter was de opbouw van de wijk één grote kijkdoos. “Er was altijd wel ergens een hijskraan of graafmachine bezig om te bewonderen”.

Lees verder onder de afbeelding >

Volledig scherm Hond Max kiest het liefste voor het te kleine mandje. De grote mand verderop is bijna onaangeraakt. © Foto: Denise Tichelaar

Palmboom kweken

Het hoekhuis van Hennie komt niet uit de jaren 30, maar is wel in die stijl gebouwd. “Het huis heeft mooie details. Onze voordeur zit aan de zijkant van het huis, dat vind ik praktisch en fijn”, vertelt Hennie. De tuin is ruim en daar maken ze niet alleen in de zomer gebruik van. “Op dit moment zijn we bezig met het kweken van palmbomen, gewoon voor de leuk”, vertelt Hennie. “Het is nog best een klus, want je moet het zaad van een mannetjesboom mengen met die van een vrouwtje en geluk hebben”. Inmiddels staat de hele tuin vol met palmboomplantjes en krijgen familie en vrienden regelmatig een palmboompje mee.

Lees verder onder de foto >

Volledig scherm Foto: Denise Tichelaar

Exotische vlinders

Een hobby van Hennie is het prepareren en conserveren van vlinders. “De vlinders komen vanuit alle hoeken van de wereld. Ik zet ze vervolgens mooi op”, vertelt Hennie. Ze maakt de vlinders niet alleen als decoratie voor haar eigen huis. “Mensen uit mijn omgeving weten me te vinden voor vlinders in een stolp. Of ze willen een vlinder op een foto van iemand die is overleden. De houten takjes in de stolp zoek ik op vakantie in Kroatië, want de Nederlandse takken zijn lang niet zo bijzonder”.

Lees verder onder de foto >

Volledig scherm Hennie zet vlinders op. Hier twee exemplaren onder een stolp. © Foto: Denise Tichelaar

Flipperkasttoernooi

Nu haar kinderen niet meer thuis wonen heeft een van de slaapkamers omgebouwd. “Één van de slaapkamers is mijn hobbykamer geworden voor het opzetten van de vlinders. De andere blijft een logeerkamer, voor als ze ooit terug willen komen.” Op zolder staat een werkende flipperkast. “Die wordt met kerst en tijdens feestjes regelmatig aangezet voor een toernooi”.

Meer foto's vind je op indebuurt.nl

Volledig scherm Foto: Denise Tichelaar

Jouw beurt

Wil jij laten zien hoe tof jouw woning eruitziet? Stuur een mail naar amersfoort@indebuurt.nl. Misschien woon je wel in een hip appartement in Schothorst of heb je een leuke woning in het Leusderkwartier. Of je in een studentenkamer of stadsvilla woont; over iedere woning is wel iets te vertellen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Dit is een artikel van indebuurt Amersfoort. Op indebuurt.nl lees je over mooie plekken, nieuwe winkels, inspirerende inwoners en ondernemers, eten en drinken, wonen en uitgaan. En dat allemaal over jouw stad!