Binnenkijken bij kunstenaar Robert Boon in Leusden: 'Tijdens het schilderen ben ik in een andere wereld'

Boodschap­pen­be­zor­ger Flink gaat senioren­maal­tij­den bezorgen in Amersfoort

Online-supermarkt Flink gaat in Amersfoort behalve boodschappen ook maaltijden voor senioren bezorgen. Flink gaat daarvoor in zee met ledenorganisatie Leef3.nu. Als het concept aanslaat wil Flink ook in andere steden de maaltijdservice beginnen.