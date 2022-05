Binnenstadbewoners Amersfoort over de zeik: de een na de andere voordeur wordt onder geplast

Dit is er vrouwon­vrien­de­lijk aan Amersfoort (en zo kan dat opgelost worden)

Nageroepen, gefilmd of zelfs achtervolgd worden: vrouwen voelen zich niet altijd even veilig in Amersfoort en mijden sommige plekken in de stad zelfs. Wat gaat er mis? En vooral: hoe voorkom je het?

2 maart