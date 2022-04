Biogascentrale Bunschoten dichtgooien? ‘Kán niet, bacteriën blijven gewoon doorwerken’

Om de biogascentrale te laten blijven draaien en het bijbehorende personeel aan het werk te houden, is eigenaar de firma A. van de Groep en Zonen nu in gesprek met een Amerikaanse multinational die de gasproductie kan overnemen. ,,Dat is een bedrijf dat helemaal niets met ons te maken heeft en in feite dus een geheel nieuw bedrijf is dat de gasproductie start’’, zegt bestuursvoorzitter Joost de Jongh. Omdat het bedrijf beursgenoteerd is, kan en wil hij de naam ervan niet van bekend maken, zegt hij.