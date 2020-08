Bizar: twee alpaca’s gestolen van Voorthuizense camping

Chip

Dat de derde alpaca niet is meegenomen, heeft er vermoedelijk mee te maken dat het de enige van de drie was die gechipt was. Via zo'n chip is de identiteit van de alpaca te achterhalen. Dat zou erop kunnen duiden dat de dader voorkennis had. Een nogal merkwaardige misdaad, maar wel met een flinke buit. Van Woerden: ,,Deze dieren zijn, schat ik, 1200 à 1500 euro waard.”

Vroege ochtend

Een bericht van Van Woerden op Facebook met de vraag getuigen zich te melden, is meer dan duizend keer gedeeld. Desondanks zijn er nog geen bruikbare tips binnengekomen. Mogelijk is er geen enkele getuige. ,,We vermoeden dat de dieven in de vroege ochtend toesloegen”, zegt Van Woerden. Of er nieuwe alpaca’s komen? Van Woerden weet het nog niet. Wel heeft de camping een Nandoe (een grote loopvogel, red.) genaamd Freddy aangeschaft, die in het gebied van de alpaca’s woont. ,,Hij is heel populair en knuffelig.”