Blauwalg aangetroffen in vijvers in Soest, gemeente plaatst waarschuwingsborden

Nationale titel inlineska­ten voor B-junior Maaike Koelewijn: ‘Het kwam uit m’n tenen’

Amersfoorters Pelle Bolsius en Maaike Koelewijn kunnen terugkijken op een succesvol NK inlineskaten. Ook Eemdijker Evert Hoolwerf was in Rotterdam na afloop niet ontevreden. Demi Huiden uit Amersfoort kwam al vrij vroeg in de koers ten val.