Blauwalg in 't Kleine Zeetje Spakenburg

Massale vissterfte op komst in Amersfoort door de aanhouden­de droogte? ‘Vijvers dreigen uit te drogen’

De extreme hitte dezer dagen is enorm slecht nieuws voor de vissenpopulatie. Doordat de vijvers en sloten waarin ze zwemmen opdrogen, dreigen de vissen op het droge te komen liggen of te stikken door zuurstoftekort. ,,Als hier niet snel ingegrepen wordt, komen ze in levensgevaar.”

12 augustus