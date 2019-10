Boer Hans gaat vandaag naar Den Haag: ‘Veel huishoudens hebben twee auto's voor de deur, daar hoor ik niemand over’

Jongeren in Leusden en Soest ‘tinderen' over klimaat­kwes­ties

30 september Het concept is enorm simpel. Eenmaal op de site krijgt de bezoeker vragen voorgeschoteld. Zoals: ‘de verwarming hoger zetten in plaats van een warme trui aan?’ Vervolgens is er de mogelijkheid naar links (oneens) of rechts (eens) swipen. Swipocratie werkt net zoals de dating app Tinder, waar de gebruiker foto’s van andere gebruikers naar links (niet in geïnteresseerd) of rechts (wel in geïnteresseerd) kunnen slepen.