Boeren bivakkeren op viaduct over A28 en blokkeren toeritten; collega's steken banden in brand op A1

De ANWB liet rond 18.30 uur weten dat het verkeer rond die tijd hinder ondervindt door het boerenprotest. Verschillende boeren blokeerden de Berencamperweg in Nijkerk, die over de A28 loopt. Daarmee hinderden ze ook het verkeer dat de snelweg op en af wilde. Om 20.30 uur heeft het verkeer van Amersfoort in de richting van Nijkerk een half uur vertraging. De andere kant op is de vertraging dan nog een kwartier

Ook op de A1 ter hoogte van Barneveld blokkeerden boeren de snelweg. Zij stonden met hun tractoren midden op de snelweg en stremden het verkeer richting Apeldoorn. Op foto’s is te zien dat de agrariërs schroothout en autobanden in brand staken langs de weg. De Mobiele Eenheid werd daar opgeroepen. Rond 20.30 was de weg volgens de ANWB weer vrij. De vertraging was op dat moment nog 20 minuten.

Boeren blokkeren de oprit en afrit naar de A28 bij Nijkerk.

Stikstofplannen

Boeren komen in actie omdat ze het niet eens zijn met de stikstofplannen van het kabinet. Vorige week deden ze dat in een georganiseerd protest door o.a. LTO Noord en Agractie bij een boer in Stroe. Sinds maandag voeren boeren zelf acties uit.

