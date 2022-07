Boeren protesteren met tractoren op vrachtwagenparkeerplaats Terschuur

Amersfoort opnieuw opge­schrikt door geweldsin­ci­dent waarbij minderjari­ge betrokken is

Een minderjarige heeft donderdagmiddag in Amersfoort een leeftijdsgenoot proberen te steken. Het conflict speelde zich af voor de Wiekslag, in de wijk Liendert. Het is het zoveelste geweldsincident deze week.

14:03